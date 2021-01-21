В Белом доме оценили перспективы контактов Путина с Байденом

Джо Байден проведет первые телефонные переговоры с союзниками и партнерами США.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что на данный момент нет планов по проведению телефонных разговоров между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и избранным лидером Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Она отметила, что первые переговоры американский глава проведет с союзниками и партнерами страны. Псаки добавила, что самый первый телефонный разговор запланирован на пятницу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 45-й президент США Дональд Трамп покидает Белый дом.

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