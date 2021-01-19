Некоторые россияне смогут досрочно выйти на пенсию в 2021 году

Татьяна Кусайко напомнила, что медработники при достижении определенного стажа смогут претендовать на приватизацию жилья.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации России по социальной политике Татьяна Кусайко на пресс-конференции НСН рассказала, что медработники, ведущие борьбу с коронавирусной инфекцией, в 2021 году смогут оформить досрочный выход на пенсию. Она напомнила, что 1 месяц работы с больными COVID-19 приравнивается к 3 месяцам, а значит, время отправки на заслуженный отдых будет пересчитываться. Кроме того, отметила Кусайко, эта категория медицинских работников может рассчитывать на льготу при приобретении транспортного средства стоимостью до 1,5 млн руб.

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