Медработникам могут повысить размер соцвыплат
Контролировать вопрос об увеличении соцвыплат медработникам будет Михаил Мишустин.
Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству подготовить до 20 января 2021 года доклад о специальных соцвыплатах в двойном размере медработникам, которые в новогодние праздничные дни (с 1 по 10 января) оказывали помощь больным коронавирусом. Ответственным за исполнение данного поручения назначен премьер-министр страны Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кремля.
Ранее в ВОЗ дали прогноз по коронавирусу на 2021 год.
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