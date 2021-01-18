Медработникам могут повысить размер соцвыплат

Контролировать вопрос об увеличении соцвыплат медработникам будет Михаил Мишустин.

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству подготовить до 20 января 2021 года доклад о специальных соцвыплатах в двойном размере медработникам, которые в новогодние праздничные дни (с 1 по 10 января) оказывали помощь больным коронавирусом. Ответственным за исполнение данного поручения назначен премьер-министр страны Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кремля.

Ранее в ВОЗ дали прогноз по коронавирусу на 2021 год.

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