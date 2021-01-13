Массовая вакцинация россиян от COVID-19 начнется на следующей неделе

Совещание с членами правительства проходило в режиме видеоконференции.

13 января президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства сообщил, что со следующей недели необходимо начать масштабную вакцинацию российских граждан против коронавируса. В связи с этим глава государства поручил кабмину подготовить соответствующую инфраструктуру, график прививания, а также создать условия для транспортировки отечественных препаратов от COVID-19 в регионы страны.

В свою очередь вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что российские ведомства готовы приступить к проведению массовой вакцинации россиян, однако для этого необходимо провести дополнительные консультации с руководителями субъектов России, пишет РИА Новости.

Напомним, что ранее россиян предупредили о возможных изменениях рубля.

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