В Европе считают, что вакцина "Спутник V" может победить пандемию

Автор статьи подчеркнул, что сейчас российский препарат "Спутник V" распространяется по всему миру.

Испанское издание французской газеты "Monde diplomatique" выразило мнение, что российская вакцина против коронавирусной инфекции "Спутник V" может победить пандемию. Автор статьи считает, что западные и некоторые европейские страны напрасно недооценивают достижения российской науки. Также он напомнил, что Россия первой объявила о создании препарата, способного остановить распространение коронавирусной инфекции. Автор добавил, что РФ, в отличие от США и Евросоюза, не гонится за деньгами, реализуя свою вакцину по приемлемым ценам, пишет РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы России Геннадий Онищенко поддержал идею внести пункт о вакцинации в трудовой договор.

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