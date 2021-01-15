Мурашко призвал вакцинированных от COVID-19 россиян носить маски

Михаил Мурашко подчеркнул, что привитые от коронавируса люди могут быть переносчиками вируса.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что все граждане страны обязаны соблюдать масочный режим. По его словам, носить средства индивидуальной защиты до формирования коллективного иммунитета должны даже те россияне, которые прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции, независимо от титра антител. Мурашко пояснил, что прививание от COVID-19 защищает человека от тяжелого течения заболевания, однако он может заразить окружающих людей, которые не защищены, пишет ТАСС.

Ранее глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о новых реакциях на вакцину "Спутник V".

Теперь вы сможете первыми читать эксклюзивные материалы в Telegram-канале "Капитала страны".