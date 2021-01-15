Премьер РФ назначил новых членов кабмина

В правительстве добавили, что о назначении еще двух глав департаментов (здравоохранения и социального развития) объявят позднее.

Правительство России утвердило кандидатуры глав ряда новых подразделений в аппарате кабмина. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В тексте документа сказано, что:

Кирилл Лысогорский, ранее занимавший пост главы департамента промышленности, энергетики и транспорта, стал директором департамента промышленности.

Василий Анохин назначен руководителем департамента регионального развития, до этого он был замглавы секретариата вице-премьера Марата Хуснуллина.

Максим Степанов будет возглавлять департамент строительства. Ранее он занимал должность директора департамента регионального развития и инфраструктуры.

Павел Степанов, бывший руководитель департамента сопровождения законопроектной деятельности, стал главой департамента сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования.

Анатолий Мещеряков, ранее занимавший пост статс-секретаря – заместителя генерального директора ОАО "РЖД", утвержден в должности директора департамента транспорта.

Павел Ливинский, гендиректор "Россетей", стал главой департамента энергетики.

Александр Буряк, экс-заместитель начальника аналитического управления ФНС, будет руководить сводно-аналитическим управлением правительства России, говорится на сайте кабмина.

Напомним, что накануне замруководителя Федеральной налоговой службы Дмитрий Вольвач рассказал о зарубежных счетах россиян, на которых хранится порядка 13 трлн руб.

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