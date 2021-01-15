Строительство "Северного потока-2" начнется 15 января

Сегодня возобновятся работы по укладке труб для отрезка второй ветки газопровода в водах Дании.

Пресс-служба компании Nord Stream 2 AG, оператор трубопровода "Северный поток-2", сообщила, что подготовительные работы, испытания и строительство данного проекта в датских водах начнутся в пятницу, 15 января, пишет "Российская газета".

Накануне стало известно, что судно "Балтийский исследователь", которое необходимо для прокладки труб "Северного потока-2", прибыло в Данию к месту достройки газопровода.

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