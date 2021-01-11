Москва, Баку и Ереван подписали совместное заявление о развитии Карабаха

Вице-премьеры России, Армении и Азербайджана должны в ближайшее время представить план по реализации соглашения о развитии карабахского региона.

По результатам переговоров российский президент Владимир Путин, азербайджанский лидер Ильхам Алиев и армянский премьер-министр Никол Пашинян подписали совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха. Отмечается, что стороны договорились создать рабочую группу, которую возглавят вице-премьеры России, Армении и Азербайджана, для подготовки конкретного плана по осуществлению инфраструктурных проектов, экономических и торговых связей региона.

Также в заявлении сказано, что Москва, Баку и Ереван обязались до 30 января 2021 года провести первое заседание, на котором стороны должны сформировать перечень ключевых направлений работы, связанных с развитием карабахского региона.

Кроме того рабочая группа по Карабаху обязана до 1 марта 2021 года представить для утверждения перечень и график реализации мероприятий, направленных на восстановление и строительство новых безопасных объектов транспортной инфраструктуры Армении и Азербайджана, сообщается на портале Кремля.

Ранее "Капитал страны" писал, что Путин, Алиев и Пашинян проводят переговоры по Нагорному Карабаху.

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