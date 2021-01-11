Врач назвал два неочевидных симптома COVID-19

Лидия Осэй-Боатенг отметила, что людям лучше не игнорировать такие симптомы, как головная боль и боль в горле.

Врач-терапевт Больницы Кройдоновского университета Лидия Осэй-Боатенг обратила внимание на два неочевидных симптома коронавирусной инфекции, на которые люди зачастую не обращают внимания. По ее словам, вторая вспышка заболеваемости COVID-19 показала, что к таким признакам относятся боль в горле и головная боль. Она подчеркнула, что эти неявные симптомы лучше не игнорировать, поскольку человек может контактировать с другими людьми до того, как узнает о заражении коронавирусом, пишет ФАН.

Ранее специалисты ВОЗ допустили, что COVID-19 мог появиться не в Китае, а в другой стране.

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