Россия, Азербайджан и Армения проводят переговоры по Карабаху

Владимир Путин оценил сегодняшнюю ситуацию в Нагорном Карабахе как спокойную.

11 января в Москве стартовали трехсторонние переговоры лидера России Владимира Путина, главы Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по основным направлениям разрешения ситуации в Нагорном Карабахе. В ходе разговора российский президент заявил, что ранее достигнутые договоренности поэтапно реализуются. По словам Владимира Путина, это создает предпосылки для урегулирования конфликта в Карабахе с учетом интересов азербайджанской и армянской сторон. Кроме того лидер России призвал Ильхама Алиева и Никола Пашиняна наметить последующие шаги по разрешению ситуации в карабахском регионе, а также социально-экономического развития в данном населенном пункте, говорится на сайте Кремля.

Напомним, что в Совете Федерации РФ ответили на слова спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о "служанке Путина".

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