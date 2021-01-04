В РФ обнаружили 23351 новый случай заражения COVID-19

В России общее количество заболевших коронавирусом достигло 3260138 человек.

За прошедшие сутки российские медики зарегистрировали 23351 новый случай инфицирования коронавирусом. Уточняется, что больше всего зараженных врачи выявили в Санкт-Петербурге (3657), Москве (3591) и Московской области (1250). Такие данные 4 января 2021 года привел оперативный штаб России по борьбе с распространением COVID-19.

Таким образом, в нашей стране за весь период пандемии коронавируса общее количество заболевших составило 3260138 человек, из них 2640036 человек выписалось с выздоровлением, 58988 человек скончалось от осложнений.

Ранее российский инфекционист назвал условие возвращения россиян к привычной жизни.