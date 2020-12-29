В СФ считают, что "Северный поток-2" будет достроен в 2021 году

Страны Европы заинтересованы в реализации второй ветки трубопровода.

Строительство энергетического проекта "Северный поток-2" должно завершиться во второй половине следующего года, несмотря на санкции Вашингтона. Такое мнение в эфире канала "Вместе-РФ" выразил член группы по сотрудничеству Совета Федерации и бундесрата Германии Сергей Перминов. Также он добавил, что в 2021 году вторая ветка трубопровода будет введена в эксплуатацию.

"В этом можно не сомневаться", – цитирует издание РИА Новости слова Сергея Перминова.

Ранее стало известно, что строительные работы по укладке труб для участка "Северного потока-2" в водах Германии завершены.