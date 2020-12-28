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Новак рассказал о будущем "Северного потока-2"

28.12.2020 20:47
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Новак рассказал о будущем "Северного потока-2"

Россия считает, что газопровод обязательно будет достроен.

Вице-премьер России Александр Новак в эфире канала "Россия 24" рассказал о будущем энергетического проекта "Северный поток-2". По его словам, новые американские санкции затруднят реализацию российского газопровода, однако его строительство обязательно завершиться. Новак подчеркнул, что несмотря на давление Вашингтона, работы по укладке труб для "Северного потока-2" будут продолжаться, поскольку этот проект нужен не только России, но и европейским странам, пишет "Российская газета".

Напоминаем, что накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сравнил санкции в отношении "Северного потока-2" с рейдерской атакой.

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