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Все россияне будут отдыхать 31 декабря

28.12.2020 19:30
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Все россияне будут отдыхать 31 декабря

Северная Осетия стала последним регионом страны, который сделал последний день 2020 года выходным.

Сегодня стало известно, что все субъекты России поддержали инициативу российского президента Владимира Путина, объявив 31 декабря нерабочим днем. Отмечается, что Северная Осетия стала последним регионом страны, который сделал последний день текущего года выходным, пишет ТАСС.

Напоминаем, что 23 декабря глава государства попросил все субъекты РФ объявить 31 декабря 2020 года нерабочим днем.

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