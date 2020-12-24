Песков: новые санкции США против СП-2 могут затруднить его строительство

Дмитрий Песков подчеркнул, что Европа заинтересована в реализации газопровода.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что новые штрафные санкции Вашингтона в отношении энергетического проекта "Северный поток-2" могут затруднить его строительство. Однако он подчеркнул, что Россия и ее европейские партнеры намерены сделать все возможное для того, чтобы вторая ветка газопровода была введена в эксплуатацию, пишет РИА Новости.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что администрация действующего главы Белого дома Дональда Трампа планирует в скором времени принять новый пакет санкций против проекта "Северный поток-2".

Напомним, что США подготовили санкции в отношении России в связи с инцидентом с российским оппозиционером Алексеем Навальным.