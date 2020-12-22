Российским парламентариям запретили иметь двойное гражданство

Члены верхней палаты будут уволены, если они окажутся гражданами другой страны.

Лидер РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому российским парламентариям запрещается иметь двойное гражданство. Уточняется, что теперь депутат или сенатор будет уволен, если он окажется гражданином другой страны или представитель субъекта России нарушит требования о сроке проживания в регионе. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Ранее стало известно, что Владимир Путин подписал закон о пожизненном сенаторстве экс-президента.