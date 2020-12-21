Казахстан начал производство российской вакцины от COVID-19

Карагандинский фармацевтический комплекс планирует произвести 2 млн доз вакцин.

В понедельник пресс-служба правительства Казахстана сообщила, что в республике началось производство российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" в рамках договоренностей между главами двух государств. Отмечается, что препарат будет изготовляться на базе местного Карагандинского фармацевтического комплекса. Кроме того представитель правительства Казахстана добавил, что массовое прививание жителей республики против коронавируса должно начаться в феврале следующего года, пишет RT.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что всеобщая вакцинация пожилых россиян против коронавируса должна стартовать на текущей неделе.