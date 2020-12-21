Мурашко: весной уровень заболеваемости COVID-19 может уменьшиться

Михаил Мурашко считает, что массовая вакцинация россиян против коронавируса позволит улучшить эпидемиологическую ситуацию в стране.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает, что в весенний период заболеваемость коронавирусной инфекцией пойдет на спад. Об этом он рассказал 21 декабря в эфире телеканала «Россия 24». Также министр высказал мнение, что запланированные объемы вакцинации позволят добиться улучшения эпидемиологической ситуации в стране. Однако Мурашко напомнил, что не стоит забывать о вероятности заражения до момента окончательного формирования иммунитета к вирусу, поскольку на выработку антител к COVID-19 потребуется время. Так, после введения препарата «Спутник V» защита организма появляется в течение 42 суток, после применения вакцины «ЭпиВакКорона» процесс занимает около 30 дней, пишут «Известия».

Ранее «Капитал страны» сообщал, что Россия постоянно отслеживает сообщения о мутации коронавируса в Великобритании.