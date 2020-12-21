Малоимущим россиянам хотят выдавать продуктовые карточки

Юлия Оглоблина считает, что в период роста безработицы и снижения зарплат нельзя повышать стоимость социально значимых продуктов питания.

Глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина предложила правительству России выдавать малоимущим гражданам страны продуктовые карточки, а также ввести социальное питание. По ее словам, такая инициатива необходима, поскольку цены на базовые продукты сильно возросли, а временная заморозка стоимости продовольственных товаров не сможет сдержать ее повышения в дальнейшем, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что Россия в 2020 году собрала один из рекордных урожаев зерновых культур за всю историю страны.