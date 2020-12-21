В Кремле оценили данные о новом штамме COVID-19 в Британии

Дмитрий Песков заявил, что принимать решение о закрытии авиасообщения с Соединенным Королевством должен правительственный оперативный штаб.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в понедельник рассказал журналистам, что российская сторона постоянно отслеживает сообщения о мутации коронавирусной инфекции в Великобритании. Также он добавил, что принимать решение о закрытии авиасообщения с Соединенным Королевством должен правительственный оперативный штаб.

"Поэтому я рекомендую обращаться туда", – цитирует агентство ТАСС слова Дмитрий Пескова.

Напоминаем, что в середине декабря текущего года Минздрав Великобритании обнаружил мутировавший вариант коронавируса. По данным британского ведомства, новый SARS-CoV-2 имеет большую скорость распространения и повышенную патогенность.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили рекордное число случаев COVID-19.