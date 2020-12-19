США закрывают два последних консульства в России

Решение Штатов свидетельствует о сворачивании дипломатических отношений с Россией.

Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что в Госдепартаменте США приняли решение завершить работу консульства Соединенных Штатов в российском Владивостоке. Об этом стало известно из поступившего в распоряжение агентства документа. Также речь идет и о приостановке работы дипломатической миссии в Екатеринбурге. Такое решение может быть принято из-за сокращения контактов между российскими и американскими дипломатами, пишет РИА Новости.

При этом в России уже отреагировали на публикацию. Так российский сенатор Алексей Пушков считает подобное решение политическим, свидетельствующим о том, что США стремятся свернуть дипломатические отношения с Россией.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео назвал Россию одним из врагов США.