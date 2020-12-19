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Помпео: Россия входит в список врагов США

19.12.2020 12:16
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Помпео: Россия входит в список врагов США

Россия входит в список тех стран, которые хотят разрушить основные принципы американской демократии.

Россия определенно входит в список врагов Соединенных Штатов. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, существует ряд стран, которые стремятся подорвать образ жизни, который ведут Штаты, разрушить американскую демократию и подорвать основы республики. И хотя он считает, что большую угрозу для США представляет Китай, Россия однозначно относится к врагам Штатов, пишет РИА Новости.

Ранее заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон заявил, что Штаты не оставят без давления газовый проект "Северный поток - 2" и будут стремиться добиться его полной остановки.

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