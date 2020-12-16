Правительство РФ будет регулировать цены на продукты

Ожидается, что законопроект позволит принять все необходимые меры для защиты интересов российских граждан.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина сообщил, что правительство подготовило проект закона, который позволит властям страны при определенных условиях регулировать стоимость социально значимых продуктов питания. По его словам, соответствующий документ будет внесен в Государственную думу на рассмотрение.

"Сегодня мы рассмотрим и внесем этот законопроект в Госдуму", – заявил Мишустин.

Также премьер отметил, что данный документ позволит правительству вмешиваться в ситуацию с повышением цен на базовые продукты питания даже при изменении их стоимости на 10% в течение месяца. Кроме того Мишустин добавил, что мониторинг цен будет производиться за 60 дней. Таким образом, власти смогут отследить не только единичные всплески, но и плавное повышение стоимости, сообщается на сайте правительства.

Напоминаем, что 15 декабря премьер подписал несколько постановлений для стабилизации ситуации на российском рынке продовольствия.