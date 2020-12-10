Премьер РФ рассказал, кто виноват в росте цен на продукты
Михаил Мишустин потребовал устранить ситуацию с повышением стоимости товаров.
Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин во время заседания правительства заявил, что Министерство экономического развития, Министерство промышленности и торговли, Министерство сельского хозяйства, Федеральная антимонопольная служба, а также вице-премьеры допустили сбой в контролировании цен на продукты в стране. Также он потребовал от указанных ведомств и руководителей устранить ситуацию с повышением стоимости товаров, пишет РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин указал правительству на рост цен базовых продуктов.
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Когда ФСБ доложит президенту о стоимости коммунальных услуг (ЖКХ). Совсем уже зажрались УК 6900₽/за ноябрь в г. Москве за стандартную двухкомнатную квартиру в спальном районе и это не считая платы за электроэнергию и телефон. А пенсия с Лужковскими 19600₽.
какой сбой -помилуйте сударь .. чем выше цена на продукты -тем выше сбор налогов ..или вы забыли кем был г-н Мишустин до своего примьерства