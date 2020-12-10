Премьер РФ рассказал, кто виноват в росте цен на продукты

Михаил Мишустин потребовал устранить ситуацию с повышением стоимости товаров.

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин во время заседания правительства заявил, что Министерство экономического развития, Министерство промышленности и торговли, Министерство сельского хозяйства, Федеральная антимонопольная служба, а также вице-премьеры допустили сбой в контролировании цен на продукты в стране. Также он потребовал от указанных ведомств и руководителей устранить ситуацию с повышением стоимости товаров, пишет РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин указал правительству на рост цен базовых продуктов.