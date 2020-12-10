Песков: российские товары не могут так дорожать

Дмитрий Песков рассказал, что правительство будет заниматься сдерживанием цен на продукты при помощи рыночных методов.

В четверг официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская продукция не может так сильно дорожать. В связи с этим он предположил, что кто-то, вероятнее всего, получает "повышенные прибыли". Также Песков заверил, что вопрос с урегулированием стоимости отечественных товаров будет решен оперативно, пишет РИА Новости.

Напомним, что накануне лидер России Владимир Путин удивился росту цен на базовые продукты питания. В свою очередь премьер-министр страны Михаил Мишустин 10 декабря потребовал от соответствующих министерств и ведомств принять конкретные меры для сдерживания повышения стоимости российских товаров.