Миллионы российских компаний обанкротились из-за пандемии

В России порядка 4,5 миллионов компаний МСБ и ИП были вынуждены прекратить свою деятельность.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью ТК "Россия 24" сообщила, что в стране порядка 4,5 миллионов компаний малого и среднего бизнеса (МСБ) и индивидуальных предпринимателей (ИП) обанкротились и были вынуждены прекратить свою деятельность из-за пандемии коронавирусной инфекции. По ее словам, такой сильный удар российской экономике нанесла первая волна COVID-19, когда был введен локдаун и большая часть компаний не работала.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, кто виноват в росте цен на продукты в стране.