Германия озвучила свою позицию по "Северному потоку-2"

Отношение Берлина ко второй ветке газопровода не изменилось.

7 декабря представитель Министерства экономики и энергетики Германии Анна Софи Айхлер рассказала журналистам, что позиция Берлина по газовому проекту "Северный поток-2" и экстерриториальным американским санкциям не изменилась. Также она отметила, что немецкие власти считают незаконными расширенные ограничительные меры США, которые распространяются на участников строительства второй ветки трубопровода, пишет РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на призыв Вашингтона к европейским странам, включая Германию, остановить реализацию "Северного потока-2".