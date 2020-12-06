Захарова ответила на призыв США к ЕС заморозить СП-2

Мария Захарова призвала Вашингтон перестать нарушать международные правила.

Призыв Соединенных Штатов Америки к странам Евросоюза заморозить строительство трубопровода "Северный поток-2" является противоправным и демонстрирует политическую агрессию со стороны Белого дома. Об этом на своей странице в Facebook написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Также она призвала Вашингтон перестать играть против международных правил, пишет "Российская газета".

Ранее исполняющая обязанности посла США в Германии Робин Куинвилл выразила мнение, что реализуемый Россией проект "Северный поток-2" направлен на то, "чтобы обойти Украину и разделить Европу".

Напоминаем, что Конгресс США одобрил введение расширенных санкций против второй ветки трубопровода.