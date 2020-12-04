Конгресс США одобрил расширенные санкции против СП-2

Американский лидер может отказаться от санкций против той или иной организации в случае, если это будет касаться нацинтересов Вашингтона.

Обе палаты Конгресса США одобрили расширенный пакет санкций в отношении газового проекта "Северный поток-2". Уточняется, что ограничительные меры против газопровода вошли в проект закона об оборонном бюджете страны. Соответствующий документ опубликован на официальном ресурсе палаты представителей США.

Отмечается, что санкции будут распространяться на организации, которые участвуют в строительстве "Северного потока-2", включая страховые фирмы, сертификационные организации и риелторов, сдающих помещения.

Ранее "Капитал страны" писал, что американская сторона не сможет помешать реализации второй ветки трубопровода.