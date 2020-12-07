Минздрав уточнил позицию об ограничении передвижения россиян

Алексей Кузнецов рассказал, что слова Михаила Мурашко вырвали из контекста.

Помощник руководителя Минздрава России Алексей Кузнецов заявил, что ведомство не собирается вводить новые ограничения на передвижение российских граждан. Он уточнил, что министр здравоохранения Михаил Мурашко не предлагал закрывать регионы и ограничивать передвижение физлиц, его слова вырвали из контекста, сообщается на официальном сайте Минздрава РФ.

Ранее "Капитал страны" писал, что в России хотят сократить продолжительность новогодних каникул.