В России могут ввести новые ограничения из-за коронавируса

Михаил Мурашко заявил, что противокоронавирусные меры будут нужны до тех пор, пока не появятся лекарственные средства, которые смогут положительно влиять на эпидемиологический процесс.

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе конференции "Медицина и качество" допустил введение новых антикоронавирусных мер. По его словам, вторая вспышка заболеваемости COVID-19 показала, что необходимо "рассмотреть возможность ограничения на передвижения граждан между субъектами, а также и внутри них" для борьбы с распространением инфекции. Кроме того министр добавил, что противокоронавирусные мероприятия будут нужны до тех пор, пока не появятся лекарственные средства, которые смогут положительно влиять на эпидемиологический процесс, пишет РИА Новости.

Ранее российские ученые спрогнозировали сроки пика COVID-19 в стране.