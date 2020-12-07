В России хотят сократить новогодние выходные

Геннадий Онищенко призывает полностью отказаться от новогодних каникул.

Депутат Государственной думы, академик РАН Геннадий Онищенко считает, что России необходимо отказаться от длинных новогодних выходных, поскольку это негативно сказывается на российской экономике и здоровье граждан страны. По его словам, в период десятидневного отдыха на врачей ложится очень большая нагрузка, поскольку резко увеличивается количество отравлений алкоголем, автомобильных и бытовых травм. Также Онищенко отметил, что такие длинные праздники могут стать хорошим подспорьем для роста экономики, пишет РИА Новости.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что российские ученые спрогнозировали дату пика коронавируса в России.