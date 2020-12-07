Ученые спрогнозировали дату пика COVID-19 в России

Пик пандемии коронавируса придется на 21-22 декабря.

Ученые Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского госуниверситета считают, что Россия приблизилась ко второму с начала эпидемии коронавируса рекорду заболеваемости COVID-19. По мнению ученых, если суточный прирост зараженных в районе 28 тыс. человек и более сохранится в течение 7-10 дней, после чего количество инфицированных начнет уменьшаться, тогда можно говорить о том, что наша страна вышла на плато по числу активных случаев коронавируса. Уточняется, что в Москве пик COVID-19 может наступить 10-12 декабря, в Санкт-Петербурге – 15-16 декабря, а в регионах – 21-22 декабря, пишут "Известия".

Ранее сообщалось, что в России впервые выявили свыше 29 тыс. новых случаев коронавируса.