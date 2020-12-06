Мясников сравнил вакцины против коронавируса

Доктор назвал "Спутник V" надежным препаратом.

Известный телеведущий и врач Александр Мясников в своем Telegram-канале сравнил вакцины от COVID-19. По его словам, российский препарат "Спутник V" разработан на основе частиц аденовирусов, а не коронавируса. Однако доктор отметил, что вырабатываемые такой вакциной антитела работают и против инфекции COVID-19. Мясников считает, что такой препарат является надежным, несмотря на ряд побочных эффектов. Врач уточнил, что похожий принцип работы у вакцины компании AstraZeneca.

Также он рассказал, что отечественная "ЭпиВакКорона" - рекомбинантный белковый препарат, в котором "шип" COVID-19 синтезируется искусственно, но идентичен "натуральному". Мясников пояснил, что в итоге у человека вырабатывается иммунный ответ организма к коронавирусу. Доктор заключил, что вакцину с подобным принципом работы разрабатывает американская компания "Нонавакс", пишет РИА Новости.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что ученые обнаружили новую опасную мутацию COVID-19, против которой бессильны вырабатываемые организмом антитела.