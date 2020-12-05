Эксперт рассказал о ценах на продукты в 2021 году

В преддверии новогодних праздников подорожают традиционные продукты для новогоднего стола.

Глава Центра агроаналитики при Минсельхозе Дмитрий Авельцов рассказал, каких цен на российские товары следует ожидать россиянам в следующем году. Так, по его словам, цены на основные продукты агропромышленного комплекса не сильно изменятся, ожидается снижение цен на подсолнечник и пшеницу, а следовательно не будет дальнейшего роста на хлебобулочные изделия и растительное масло. Причем с начала года цены на хлеб выросли на 4-6%, а в рознице - до 9%. А вот мировые цены на подсолнечник и масло увеличились с начала года на 60-70% и больше, по мнению эксперта, расти не будут.

Ожидается рост цен на молочную продукцию, но он будет в пределах инфляции, а к новому году могут традиционно подорожать сыры и сливочное масло. Цены на сахар уже две недели показывают снижение, стоимость мороженой рыбы, по сравнению с 2019 годом, выросла в среднем на 5% и больше расти не будет, а вот цены на свинину и мясо птицы могут снизиться на 5% в 2021 году.

Также эксперт ожидает традиционного новогоднего роста цен на такие продукты, как овощи, фрукты, мясные продукты, рыба, яйца, сыр, масло и другие "новогодние" продукты, в среднем на 10%, но уже в течение первого месяца 2020 года цена упадет до нормальных показателей, пишет Российская газета.