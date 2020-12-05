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Ученые обнаружили новую опасную мутацию коронавируса

05.12.2020 18:16
Комментарии: 1
Ученые обнаружили новую опасную мутацию коронавируса

Против данной мутации коронавируса бессильны вырабатываемые организмом человека антитела.

Ученые обнаружили новую мутацию коронавируса, против которой бессильны все вырабатываемые организмом человека антитела. Исследователи Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона определили все мутации коронавируса и обнаружили некоторые мутации, которые позволяли вирусу "спрятаться" от одного или двух из трех видов антител, вырабатываемых организмом. Но одна мутация смогла "обмануть" все три вида антител. Некоторые мутации широко распространены в мире, но последняя обнаружена у пациентов в Нидерландах и Дании, пишет РИА Новости.

Ранее вирусолог из Уханьского института вирусологии предсказала приход новых коронавирусов.

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Китайский вирусолог предсказала приход новых коронавирусов
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19:33 0 0
Станислав:

Наверное очень помогает, особенно от крестика

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