Россия разрывает соглашение о двойном налогообложении с Нидерландами

Российская сторона требовала увеличения налога у источника до 15%.

Минфин России принял решение расторгнуть соглашение об избежании двойного налогообложения, заключенное с Нидерландами. Ранее представители ведомства провели ряд переговоров с Нидерландами по вопросу увеличения налога у источника до 15% от дивидендов и процентов. Тем не менее добиться договоренности сторонам не удалось и Россия инициировала процедуру денонсации существующего соглашения, пишет РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что россияне начали увеличивать экономическую активность.