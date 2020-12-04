Путин попросил Грефа не забывать, что "Сбер" является банком

Владимир Путин отметил, что Сбербанк должен оставаться кредитной организацией и выполнять требования ЦБ.

В пятницу российский лидер Владимир Путин в ходе конференции по ИИ AI Journey 2020 отметил заслуги Сбербанка в высокотехнологичной сфере. По словам главы государства, созданная экосистема "впечатляет", поскольку данная цифровая платформа дает людям возможность заказывать продукты, вызывать такси, покупать различные товары или находить нужную информацию. Однако Владимир Путин попросил главу Сбербанка Германа Грефа не забывать, что в первую очередь "Сбер" является банковской организацией, которая должна выполнять требования Центробанка (ЦБ), пишет РБК.

Напомним, что в феврале руководитель ЦБ Эльвира Набиуллина выразила мнение, что мощные экосистемы банков могут замедлить развитие финансовых рынков.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что российским учителям и преподавателям хотят повысить зарплаты.