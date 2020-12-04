ОПЕК+ договорился нарастить добычу нефти с января 2021 года

Министерские встречи с участием всех государств будут проходить раз в месяц.

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в эфире ТК "Россия 24" рассказал, что 3 декабря страны-участники ОПЕК+ во время министерской встречи договорились с января следующего года ежемесячно наращивать объем добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, к апрелю 2021 года ОПЕК+ сможет выйти на оговоренное ранее повышение нефтедобычи на 2 млн баррелей в сутки, пишет ТАСС.

Напоминаем, что 1 декабря глава России Владимир Путин признал, что потребление нефти в мире начнет падать через пять лет.