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Путин нашел выход для России при отказе мира от нефти
1 Декабря 2020 284 1 Экономика
Президент России Владимир Путин признал, что потребление нефти в мире начнет падать через пять лет. Поэтому он предложил обратить внимание на нефтехимию, которую назвал «очень перспективной» и наделенной «огромным потенциалом роста». Правда, для этого производить больше продукции нефтехимии и продвигать ее на внешних рынках.
Президент признал бесперспективность нефти
- Владимир Путин провел совещание по развитию нефтегазовой отрасли. На нем он заявил, что спрос на нефть в мире в ближайшие пять лет будет расти всего на 1% в год. Затем каждый год оно будет падать на 0,1%. Поэтому необходимо с нефти переключаться на другую «очень перспективную» отрасль – нефтехимию.
- По словам президента, российские производители могут обеспечить не только внутренние потребности страны, но и «занять более весомые позиции на глобальном рынке». Для этого президент призвал активнее продвигать российскую нефтехимическую продукцию на рынках и наращивать «эффективности объема производства».
- Нефтехимической отрасли сейчас необходимы инвестиции в 5 трлн руб., заявил Путин. Во столько стране обойдутся «масштабные проекты». Для сравнения: согласно бюджету 2021 года, весь нефтегазовый экспорт принесет бюджету России 5,987 трлн руб. В текущем году от нефти и газа страна получит чуть больше 5 трлн руб.
- Путин не сказал, где Россия возьмет деньги на инвестиции. Однако правительство уже поддержало нефтегазохимические заводы. Они получат обратный акциз в размере 9 тыс. руб. за 1 тыс. этана при вводе с 1 января 2022 года дополнительных мощностей по переработке не менее 300 тыс. тонн этана в год или если вложат в новое производство не менее 65 млрд руб.
- Всего в 2022-2024 годах Россия потратил на поддержку переработчиков этана 53 млрд руб. и 40,4 млрд руб. на переработчиков сжиженного углеводородного газа. Путин подписал распоряжение выделить компания более 90 млрд руб.
- По поводу данных о росте спроса на нефть, которые привел президент, так же есть вопросы. В 2021 году, если Россия и Саудовская Аравия не договорятся о сокращении добычи, на мировом рынке будет избыток предложения в размере 200 млн баррелей. То есть никакого роста спроса не будет. Именно из-за этого страны сейчас не могут прийти к компромиссу – удерживать добычу на низком уровне становится сложно, а увеличивать ее нельзя из-за отсутствия спроса.
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Я думаю лучше вложиться в новую "Трубу" для пингвинов на Антарктиде. А тянуть её надо через Балтику и Северный ледовитый океан, мимо Японии,завернуть в Индию,потом через Мадагаскар и ЮАР.....А там глядишь и уже на Южном полюсе!! Вот какой грандиозный проект получится!! Сразу всем Дерипаскам и Труболитейщикам заказов море будет!! А рентабельньность...да ну и ляд с ней!! Главное ИДЕЯ!! И главное все работой на ближайшие 20-30 лет обеспечены будут,пока эти зигзагообразные маршруты длиной в 40-50 тысяч км положат.))))