Путин нашел выход для России при отказе мира от нефти 284 1 Экономика

Президент России Владимир Путин признал, что потребление нефти в мире начнет падать через пять лет. Поэтому он предложил обратить внимание на нефтехимию, которую назвал «очень перспективной» и наделенной «огромным потенциалом роста». Правда, для этого производить больше продукции нефтехимии и продвигать ее на внешних рынках.