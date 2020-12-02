Голикова: вакцинация будет бесплатной и добровольной

2 декабря Владимир Путин поручил начать массовую иммунизацию граждан РФ от коронавирусной инфекции.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в стране прививание россиян против коронавирусной инфекции будет осуществляться бесплатно и исключительно по доброй воле.

"Для людей эта вакцинация будет осуществляться бесплатно", - цитирует издание РИА Новости слова Татьяны Голиковой.

Напоминаем, что в среду российский лидер Владимир Путин поручил начать массовую иммунизацию граждан РФ от коронавирусной инфекции.