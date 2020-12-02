Голикова: вакцинация будет бесплатной и добровольной
02.12.2020 20:16
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2 декабря Владимир Путин поручил начать массовую иммунизацию граждан РФ от коронавирусной инфекции.
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в стране прививание россиян против коронавирусной инфекции будет осуществляться бесплатно и исключительно по доброй воле.
"Для людей эта вакцинация будет осуществляться бесплатно", - цитирует издание РИА Новости слова Татьяны Голиковой.
Напоминаем, что в среду российский лидер Владимир Путин поручил начать массовую иммунизацию граждан РФ от коронавирусной инфекции.
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