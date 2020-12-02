В России выявили 25345 новых случаев COVID-19

Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 2347401 человека.

Российские врачи за прошедшие 24 часа зафиксировали 25345 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом в среду рассказали в оперативном штабе РФ по борьбе с заболеванием COVID-19. Уточняется, что наибольшее число зараженных было обнаружено в столице (5191), Санкт-Петербурге (3684) и Московской области (1148).

Таким образом, на 2 декабря 2020 года в России общее количество инфицированных составило 2347401 человек, из них 1830349 человек излечились, 41053 человека скончались от коронавируса.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в некоторых регионах РФ ситуация с COVID-19 начала стабилизироваться.