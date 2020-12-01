Плоскирева: в России ситуация с COVID-19 начала стабилизироваться

Сейчас давать точные прогнозы об уменьшении количества зараженных довольно трудно.

В целом по России обстановка с коронавирусом начала нормализоваться. Об этом сообщила замдиректора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

"Есть ряд субъектов, где прослеживается уверенная тенденция на стабилизацию", - сказала она.

Также Плоскирева отметила, что коронавирус является новой малоизученной инфекцией, поэтому сейчас давать точные прогнозы о снижении количества инфицированных довольно трудно. Кроме того эпидемиолог напомнила о важности соблюдения всех необходимых мер профилактики, так как это может помочь победить COVID-19, пишет РИА Новости.

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