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Онищенко рассказал, нужна ли госпитализация при легкой форме COVID-19

02.12.2020 10:52
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Онищенко рассказал, нужна ли госпитализация при легкой форме COVID-19

Геннадий Онищенко заявил, что если заболевание коронавирусом протекает тяжело, тогда пациента необходимо лечить в условиях стационара.

Депутат Государственной думы, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал, что при легком течении коронавирусной болезни человеку лучше лечиться в домашних условиях. Однако если у гражданина имеются хронические проблемы со здоровьем, включая сахарный диабет, или онкологические заболевания, то его лучше госпитализировать.

Напомним, что 30 ноября директор Института трансляционной медицины и биотехнологии МГМУ им. Сеченова Вадим Тарасов разъяснил, в каких случаях люди могут не вакцинироваться от коронавируса.

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