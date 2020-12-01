Губернаторов РФ призвали сделать 31 декабря выходным днем

31 декабря 2020 года будет рабочим днем.

Губернаторов регионов РФ призвали сделать 31 декабря выходным днем. С такой инициативой выступил лидер "Трезвой России", член Общественной палаты Султан Хамзаев. Он отметил, что данную идею поддержали 85% граждан страны.

Также Хамзаев добавил, что 31 декабря жители РФ должны провести дома с семьей, готовясь к новогодним выходным. Он считает, что это может сделать россиян более радостными и спокойными, передает РИА Новости.

Напомним, что осенью текущего года глава кабмина России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в следующем году граждане будут отдыхать 31 декабря. Однако последний день 2020 года объявлен рабочим.