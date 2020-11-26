Россияне будут работать 31 декабря

Госдума отклонила проект закона о выходном дне 31 декабря.

В четверг, 26 ноября, Государственная дума России не одобрила законопроект, согласно которому предлагалось сделать 31 декабря 2020 года выходным. Таким образом, последний день текущего года будет рабочим, пишет "Интерфакс".

Напомним, что соответствующий проект закона был внесен в Госдуму депутатами от партии ЛДПР в конце осени прошлого года.

Ранее сообщалось, что малоимущим гражданам России могут выплатить по 10 тыс. рублей к Новому году.