В Госдуме высказались по проверкам доходов пенсионеров

В 2021 году ПФР будет работать в штатном режиме.

В следующем году ни Пенсионный фонд России (ПФР), ни Министерство труда не собираются проверять пенсионеров на наличие дополнительных доходов. Об этом изданию РИА Новости сообщил первый замруководителя партии "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев. По его словам, в 2021 году ПФР будет функционировать в штатном режиме. Также Исаев добавил, что пенсионные выплаты не зависят от доходов или имущества российских граждан.

Ранее сообщалось, что в России в следующем году пенсионеров проверят на предмет наличия дополнительных доходов.