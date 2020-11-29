Сечин рассказал, как российским компаниям пережить пандемию

Игорь Сечин считает, что "упорная работа" поможет предприятиям справиться с последствиями пандемии.

Главный исполнительный директор компании "Роснефть" Игорь Сечин в интервью ТК "Россия 1" рассказал, как экономике России пережить пандемию коронавируса. По его мнению, справиться с мировым кризисом российским предприятиям поможет "упорная работа".

"Надо работать, и все. В любой обстановке, какой бы она ни была" – заявил Сечин.

В качестве примера он привел Китай, так как государство хорошо справляется с последствиями пандемии. Также Сечин добавил, что в настоящее время в этой стране наблюдается небольшой экономический рост, который возрастет в 2021 году, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что в следующем году российских пенсионеров проверят на наличие дополнительных доходов.