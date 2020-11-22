Песков: Договор по открытому небу перестанет существовать

Россия сожалеет, что Америка официально перестала быть участником ДОН.

Выход США из Договора по открытому небу (ДОН) может привести к тому, что данное соглашение перестанет существовать. Об этом в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Российская Федерация сожалеет, что американская сторона официально перестала быть участником ДОН, поскольку соответствующее решение Вашингтона делает Договор по открытому небу "нежизнеспособным".

Напоминаем, что 22 ноября этого года США официально вышли из ДОН.